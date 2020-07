고흥군의회, 제290회 임시회 폐회…조례안 15건 처리

2020년 상반기 군정 주요업무 추진실적 보고





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 고흥군의회(의장 송영현)는 지난 14일부터 11일간의 일정으로 열린 제8대 후반기 첫 임시회인 제290회 임시회를 24일 마무리했다고 밝혔다.

이번 임시회에서는 ‘2020 상반기 군정 주요업무 추진실적 보고’와 16건의 조례안을 심의해 ‘고흥군 경력단절 여성 등의 경제활동 촉진에 관한 조례안’ 등 15건의 조례안을 처리했다.

특히, 지난 16일부터 23일까지 8일간 실시한 ‘2020년 상반기 군정 주요업무 추진실적 보고’에서는 집행부에서 상반기에 추진한 군정 주요업무 추진실적을 부서별로 보고를 받고 깊이 있는 질의응답을 통해 미흡한 부분에 대해서는 보완 및 개선토록 요구했다.

송영현 의장은 “제8대 고흥군의회가 개원한 지 2주년이 지난 시점에서 열린, 의미 있는 회기로 그간의 활동들을 다시 한번 되돌아보고 군민을 위한 마음가짐을 새로이 다짐하는 계기가 되기를 바란다”며 “앞으로도 군민의 행복을 위해 일하는 의회가 될 수 있도록 최선을 다해주시기를 당부드린다”고 말했다.

한편, 이번 임시회 이후 예정된 제291회 고흥군의회 임시회는 9월 15일부터 17일까지 3일간으로 열릴 예정이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr