여성가족부, 이틀간 서울시 성희롱·성폭력 방지 조치 현장 점검 실시

[아시아경제 이현주 기자] 여성가족부는 28일부터 29일까지 고(故) 박원순 전 서울시장 사건과 관련해 서울시의 성희롱·성폭력 방지 조치 등에 대한 현장 점검을 실시한다고 24일 밝혔다.

'범정부 성희롱·성폭력 근절 추진 점검단' 점검총괄팀장을 단장으로 법률, 상담, 노무 전문가가 현장 점검에 참여한다.이번 점검은 양성평등기본법 및 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률에 근거한다.

여가부는 "그동안 서울시에서 발생한 성희롱, 성폭력 사건에 대한 재발방지대책 수립 및 이행조치 실행 여부, 조직 내 2차 피해 발생현황과 이에 대한 조치 사항, 폭력예방교육 내용 및 참여 방식 등이 제대로 실시되고 있는지 질적인 측면을 점검할 것"이라며 "문제점 확인 후 개선 방안, 재발방지대책 수립 등에 반영할 것"이라고 말했다.

