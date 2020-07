[아시아경제 조유진 기자] 네이처리퍼블릭(대표 정운호)은 전국 온?오프라인 매장에서 3만원 이상 구입 시 ‘네이처 3중 구조 건강 마스크’ 50매를 증정한다고 24일 밝혔다.

네이처리퍼블릭이 선보인 네이처 3중 구조 건강 마스크는 숨쉬기 편한 일회용 마스크로 통기성이 뛰어나 여름철 사용에도 제격이다. 3중 구조의 입체형 3D 풀커버 디자인과 코 지지대를 적용해 들뜸없이 얼굴에 완벽하게 밀착된다.

피부 자극을 최소화한 부드러운 부직포 원단과 소프트 에어밴드가 장시간 착용에도 편안한 사용감을 선사하며, 유해성분 미검출 확인 테스트를 완료해 안심하고 사용할 수 있다.

마스크 증정 행사는 전국 온?오프라인 매장에서 재고 소진시까지 진행된다. 마스크 별도 구입도 가능하며, 가격은 50매입 1박스에 9900원이다.

