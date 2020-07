<장 마감 후 주요 공시>

◆ 명성티엔에스 명성티엔에스 257370 | 코스닥 증권정보 현재가 15,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,700 2020.07.24 08:02 장시작전(20분지연) close =운영자금 위해 10억원 규모 유상증자 결정

◆ 한프 한프 066110 | 코스닥 증권정보 현재가 480 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 480 2020.07.24 08:02 장시작전(20분지연) close =전 대표이사 김모씨 등 4인 705억원 규모 배임혐의 발생

◆ 엔브이에이치코리아 엔브이에이치코리아 067570 | 코스닥 증권정보 현재가 2,795 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,850 2020.07.24 08:02 장시작전(20분지연) close =러시아 계열사에 192억원 규모 채무보증 결정

◆ 삼보산업 삼보산업 009620 | 코스닥 증권정보 현재가 698 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 712 2020.07.24 08:02 장시작전(20분지연) close =재해발생으로 부산공장 용해로 이용 용해작업 중단 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr