구급차 가로막은 30대 택시기사, 오늘 구속 여부 결정

[아시아경제 이정윤 기자] 응급환자를 병원으로 이송 중이던 구급차를 가로막아 환자를 사망케 했다는 의혹을 받는 30대 택시기사가 구속 갈림길에 섰다.

서울동부지법 권덕진 영장전담 부장판사 24일 오전 10시30분께 특수폭행(고의사고), 업무방해 등 혐의를 받는 최모(31)씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다.

앞서 지난 21일 서울 강동경찰서는 "사안이 중대하며 도망의 염려가 있다"면서 구속영장을 신청했다.

최씨는 지난달 8일 강동구 지하철 5호선 고덕역 인근 도로에서 구급차와 접촉사고가 나자 사고 처리를 요구하며 약 10분간 막아선 혐의를 받는다. 이 구급차는 호흡 곤란을 호소하던 79세 폐암 4기 환자를 태우고 있었다. 환자는 다른 구급차를 타고 병원으로 이송됐으나 당일 오후 9시께 끝내 숨을 거뒀다. 사고 당시 최씨는 강동구의 한 택시업체 기사로 입사한 지 3주 정도 됐던 것으로 파악됐으며 사고 2주 만인 지난달 22일 퇴사했다.

경찰은 최씨를 업무방해 혐의로 우선 입건하고, 미필적 고의에 의한 살인죄 등의 적용이 가능한 지에 대해서도 수사를 진행하고 있다.

