손혜원, 2차 가해 논란에 "유족 피해는 2차 가해 아니냐" 반박

"박 전 시장 휴대폰 비밀번호, 피해자가 어떻게 알았을까"

[아시아경제 허미담 기자] 손혜원 전 열린민주당 의원이 고(故) 박원순 전 서울시장의 휴대전화 비밀번호를 제보한 피해자 측을 향해 "어떻게 알았느냐"고 말해 2차 가해 논란이 일고 있다.

손 전 의원은 23일 새벽 자신의 페이스북에 올린 글에서 "박 전 시장의 아이폰 비밀번호를 피해자가 어떻게 알았을까"라고 적었다.

해당 게시물을 접한 누리꾼들은 "아직 피해자는 아니고 그냥 고소인이다", "어제 본 2차 기자회견. 피해 '호소인'에 대한 응원 메시지만 읽어주고 끝낸 꼴" 등의 댓글을 달았다.

이후 일각에서 손 전 의원의 발언이 부적절했다는 비판이 나오자, 그는 페이스북에 재차 글을 올려 "유족의 피해는 2차 피해가 아니냐. 왜"라고 말했다.

당초 박 전 시장의 업무용 휴대폰은 아이폰 기종으로 비교적 보안성이 높아 비밀번호 해제에 상당한 기간이 걸릴 것으로 예상했다. 그러나 피해자 측에서 비밀번호를 경찰에 제보해 박 전 시장의 휴대전화 잠금장치가 풀린 것으로 전해졌다.

이후 일부 박 전 시장 지지자들은 "피해자가 자기 휴대폰도 아니고 남의 휴대폰 비밀번호를 알고 있는 것이 참 이상하다", "아무리 업무용 핸드폰이라도 그렇게 허술하게 비밀번호를 알려준다고? 사장이 금고나 본인이 쓰는 핸드폰 비번을 비서나 측근에 알려주는 사람이 있나? 몰래 본 거 아니면 알고 있었다는 게 의심스럽다" 등의 반응을 보였다.

