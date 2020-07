정세균 "이명박정부 녹색성장 실패, 60%를 '4대강'에 투입했기 때문"

[아시아경제 원다라 기자] 정세균 국무총리가 이명박 정부에서 저탄소녹생성장 정책이 실패한 이유에 대해 "60%를 4대강 사업에 투입했기 때문"이라면서 "문재인정부의 그린뉴딜 정책은 다르다"고 말했다. 정 총리는 정부의 혁신조달 정책 규모를 확대하겠다고도 밝혔다.

정 총리는 23일 오후 국회에서 열린 경제분야 대정부질문 김성환 더불어민주당 의원의 '이명박 정부에서 추진한 저탄소 녹색성장과 문재인 대통령의 그린뉴딜이 어떤 차이가 있나'라는 질문에 "문패는 같은데 내용물은 다르다고 생각한다"고 답했다.

이어 "이명박 전 대통령께서 저탄소 녹색경제 (정책을 추진) 하셨지만 60% 정도를 4대강 사업에 투입했다"면서 "표방하는 슬로건과 내용이 달라서 우리 국민들께서도 아직도 저탄소사회에 대한 이해가 부족하고 공감도 뒤쳐져 있는것"이라고 말했다.

그러면서 "(이번 정부에서도) 그린뉴딜이다, 저탄소경제다 이렇게 하면서 내용은 달라 똑같은 우를 범하는 것을 매우 조심해야 한다"면서 "정부가 선도하는 노력을 하면서 정말 열심히 국민과 소통하는 노력이 필요하다"고 말했다.

정 총리는 '혁신조달' 정책을 확대하겠다고도 밝혔다. 정 총리는 김 의원의 '독일이 태양광정책을 보조금 정책으로 했기 때문에 큐셀, 솔라월드 등이 파산하고 중국 저가 기업에 돈이 갔다'는 질문에 "정치를 하기 전에 기업에 있었던 사람이기 때문에 혁신조달이 얼마나 필요한지 잘 안다"고 답했다.

이어 "그런 문제를 해결하기 위해 문재인 정부 들어서 혁신조달을 강조하면서 연간 4000억원 정도로 목표를 세워놓고 하고 있는데 앞으로 이 부분이 더욱 확대돼야 한다고 생각한다"고 말했다.

또 "대통령께서도 직접 말씀하실 정도로 우리 정부가 혁신조달을 중요한 과제로 알고 추진하고 있기 때문에 활성화를 위해 더 노력하겠다"고 덧붙였다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr