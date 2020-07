文대통령 "최첨단 전략무기, 참으로 든든…보안도 각별히 노력"(종합)

文대통령 , 최첨단 전략무기 '현무-4' 개발현황 시찰하고 연구진 격려

ADD 방문은 2017년 취임 첫 해 이후 3년 만

[아시아경제 양낙규 기자, 손선희 기자] 문재인 대통령은 23일 국방과학연구소(ADD)를 찾아 "우리 국방과학기술의 성과를 직접 눈으로 확인했다"며 "세계 최고 수준의 정확도와 강력한 파괴력을 갖춘 최첨단 전략무기들을 보니 참으로 든든하다"고 말했다. 아울러 최근 ADD에서 드러난 기밀유출 사건을 상기시키며 "연구 성과의 보호와 보안을 위해서도 각별하게 노력을 기울여 주기 바란다"고 당부했다.

문 대통령은 이날 오전 10시30분 대전 유성구에 위치한 ADD 연구실험실을 찾아 약 40분 동안 비공개로 최첨단 전략무기를 시찰한 뒤 남세규 연구소장으로부터 무기체계개발 현황보고를 청취했다. 문 대통령이 ADD를 찾은 것은 취임 첫 해인 2017년 6월 이후 약 3년 만이다.

문 대통령은 이 자리에서 "ADD는 자주적이고 강한 국방력의 기반"이라며 "고위력 탄도미사일에서 첨단전투기의 핵심 레이더 개발까지 세계적인 국방연구 개발을 이뤄낸 여러분이 자랑스럽다. 우리 과학의 힘으로 우리 국방을 지킨다는 사명감으로 굳게 뭉친 남 소장과 연구원 여러분의 노고와 성취를 높이 치하한다"며 연구진을 격려했다.

국방 무기체계와 핵심기술을 개발하는 ADD는 1970년 창설돼 올해로 50주년을 맞았다. 남 연구소장은 현황보고에서 "우리 과학의 힘으로 강한 국방 구현에 기여하고, 현재 세계 9위권인 국방과학기술을 6위권 목표로 도약시키고자 한다"며 "4차 산업혁명을 선도하는 첨단 국방과학기술 역량을 강화하겠다"고 밝혔다. 이어 "핵, 대량살상무기(WMD) 대응을 위해 전략 표적 타격, 한국형 미사일 방어, 광역 실시간 감시정찰 등 비닉(庇匿)·비익(非益) 무기와 우주와 미래에 도전하는 첨단 국방기술연구에 집중할 것"이라고 덧붙였다.

문 대통령은 현황보고에 앞서 비공개로 신형 탄도미사일 '현무-4' 개발성과를 시찰한 것으로 알려졌다. 문 대통령은 "(기밀 보안유지를 위해) 국민들께 다 보여드릴 수 없지만 우리는 어떠한 안보 위협도 막아내고 억제할 수 있는 충분한 국방 능력을 갖추고 있다는 것을 자신 있게 말씀드릴 수 있다"고 강조했다.

문 대통령은 "국방과학 분야는 기술력과 함께 국민의 삶을 지켜낸다는 책임감과 자부심이 동시에 필요한 분야"라며 몇 가지 당부사항을 전했다. 문 대통령은 "고도화되는 안보 위협에 대비해 더 높은 국방과학기술 역량을 갖춰야 한다"며 '디지털 강군, 스마트 국방' 구현을 강조했다. 아울러 이 같은 첨단기술을 민간으로 이전해 민간 산업의 수요 발전에도 기여해줄 것을 당부했다.

또 "방위산업은 우리 내부의 수요가 충분하지 않기 때문에 수출 수요까지 함께 만들어내야만 지속적인 발전의 기반을 갖출 수 있을 것"이라며 수출산업으로의 육성 필요성을 역설했다. 마지막으로 "연구원 한 분 한 분이 안보를 지키고 평화를 만드는 애국자이며 대한민국 국방력을 구성하는 소중한 전략 자산"이라며 연구 과정에서의 안전 및 기술보안을 당부했다.

이날 정부 측에서는 정경두 국방부 장관, 왕정홍 방위사업청장, 이성용 합동참모본부 전략기획본부장 등이 참석했다. 청와대에서는 노영민 비서실장을 비롯해 서훈 국가안보실장, 김유근 국가안보실 1차장, 안준석 국방개혁비서관 등이 배석했다.

문 대통령은 2017년 충남 태안 국방과학연구소 종합시험장을 방문해 '현무-2' 탄도미사일 시험발사를 참관한 적이 있다. 당시 발사된 미사일은 예정된 사거리를 비행한 뒤 목표지점에 정확히 명중했다. 당초 참관은 이상철 전 국가안보실 1차장이 하기로 예정돼 있었지만 전날 행사를 보고받은 문 대통령이 직접 참석하겠다는 뜻을 밝혀 급하게 일정이 변경되기도 했다. 문 대통령이 탄도미사일에 대한 관심이 그만큼 많다는 의미다.

문 대통령은 그해 9월 도널드 트럼프 미국 대통령과 한미정상회담을 갖고 한미 미사일지침도 개정하기로 합의했다. 사거리 증가에 따라 탄두 중량을 줄여야 한다는 '트레이드 오프'(trade off) 방식의 기존 미사일지침을 개정한 것으로 최대 사거리 800㎞에 탄두중량을 2t까지 실을 수 있는 탄도미사일 개발의 길을 열었다. ADD는 곧 신형 탄도미사일 현무-4 개발에 나섰다.

문 대통령의 이번 방문의 목적도 현무-4에 대한 관심이 높아서라는 게 군안팎의 시각이다. ADD는 지난 3월 중순 충남 태안군 연구소 안흥시험장에서 김유근 청와대 국가안보실 제1차장이 참여한 가운데 현무-4 탄도미사일 첫 시험 발사를 했지만 실패했다. 하지만 3개월간의 시험평가 끝에 개발은 마무리 단계에 접어든 것으로 알려졌다.

군은 현무-4가 올해 안에 전투적합 판정을 받고 내년부터 양산되면 전술 핵무기에 버금가는 위력을 보유할 것으로 기대하고 있다. 탄두중량 500㎏은 비행장 활주로를 파괴할 수 있는 수준이지만 탄두중량이 2t으로 늘어나면 현존 최강의 벙커버스터인 GBU-57 대비 최소 3배 이상의 관통력을 갖게 된다. 강화 콘크리트는 24m 이상, 일반 지면은 180m는 뚫고 들어가는 수준으로 사실상 전술핵급 위력이다.

양낙규 기자 if@asiae.co.kr손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr