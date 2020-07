[아시아경제 조유진 기자] LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,328,000 전일대비 55,000 등락률 -3.98% 거래량 72,644 전일가 1,383,000 2020.07.23 13:42 장중(20분지연) close 은 2분기 실적 공시를 통해 매출액은 전년 동기 대비 2.7% 감소한 1조7832억원, 영업이익은 0.6% 증가한 3033억원으로 잠정 집계됐다고 23일 밝혔다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 여파로 관광객 유입이 사라지고 글로벌 화장품 브랜드들의 재고 소진을 위한 대폭적인 가격 할인 경쟁으로 면세점 매출이 타격을 받았다.

이로 인해 면세점 성장이 어려워지며 매출은 감소했고, 영업이익은 소폭 성장하며 역대 최고 수준의 2분기 영업이익을 달성했다. LG생활건강은 지난 2005년 1분기 이후 61분기 연속 영업이익 증가세를 보여왔다.

