코스피, 외국인·기관 매도로 2210선 약세…코스닥은 800선 코앞

[아시아경제 오주연 기자] 23일 코스피는 외국인과 기관 투자자들의 매도로 약세다. 반면 코스닥지수는 소폭 상승해 800선을 눈앞에 두고 있다.

이날 오전 10시40분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.47% 하락한 2218.08을 기록했다. 수급별로는 외국인과 기관이 각각 658억원, 3402억원어치를 팔아치웠고 개인이 3986억원어치 순매수했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 54,000 전일대비 700 등락률 -1.28% 거래량 6,625,578 전일가 54,700 2020.07.23 10:39 장중(20분지연) close (-1.10%)와 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 791,000 전일대비 1,000 등락률 +0.13% 거래량 102,714 전일가 790,000 2020.07.23 10:39 장중(20분지연) close (-0.25%) 등은 하락했고 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 83,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,292,212 전일가 83,200 2020.07.23 10:39 장중(20분지연) close (0.12%)는 상승했다. 미국 전기차업체인 테슬라가 2분기 '어닝 서프라이즈'를 기록함에 따라 국내 증시에서는 비대면(언택트) 관련주가 상승세를 보였다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 281,500 전일대비 11,500 등락률 +4.26% 거래량 781,775 전일가 270,000 2020.07.23 10:39 장중(20분지연) close 는 전 거래일 대비 4.26% 오른 28만1500원에 거래됐고, 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 326,500 전일대비 8,500 등락률 +2.67% 거래량 704,640 전일가 318,000 2020.07.23 10:39 장중(20분지연) close 는 2.52% 상승한 32만6000원을 기록했다.

2차 전지 관련주로 꼽히는 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 531,000 전일대비 4,000 등락률 +0.76% 거래량 116,363 전일가 527,000 2020.07.23 10:39 장중(20분지연) close 은 전 거래일 대비 0.57% 올라 53만원에 거래 중이지만 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 386,000 전일대비 2,000 등락률 -0.52% 거래량 122,413 전일가 388,000 2020.07.23 10:39 장중(20분지연) close 는 38만6500원으로 0.39% 하락했다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 0.52% 상승한 799.09를 기록해 800선 코앞까지 바짝 올랐다.

시가총액 상위 종목 중 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 187,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 187,100 2020.07.23 00:00 장중(20분지연) close 이 5.51% 올라 19만7400원에 거래됐고, 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 143,000 전일대비 4,900 등락률 +3.55% 거래량 527,002 전일가 138,100 2020.07.23 10:39 장중(20분지연) close (3.62%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 75,000 전일대비 2,000 등락률 +2.74% 거래량 947,682 전일가 73,000 2020.07.23 10:39 장중(20분지연) close (2.47%) 등이 상승했다. 반면 에이치엘비(-2.22%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 126,200 전일대비 1,600 등락률 -1.25% 거래량 148,641 전일가 127,800 2020.07.23 10:39 장중(20분지연) close (-0.78%) 등은 하락했다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 178,700 전일대비 24,300 등락률 +15.74% 거래량 1,053,755 전일가 308,700 2020.07.23 10:39 장중(20분지연) close 은 무상증자 권리락일을 맞아 전 거래일 대비 16% 급등했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr