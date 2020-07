"산업 현장 인명사고 예방" KT AI 예지보전 '맞손'

[아시아경제 구채은 기자] KT가 ‘인공지능(AI) 기반 설비 예지보전 사업을 위한 업무협약(MOU)’을 맺었다고 23일 밝혔다.

예지보전은 설비 상태를 확인해 고장을 예상하고 유지와 보수하는 일이다.

이번 업무 협약으로 KT의 AI 기술력과 '대양롤랜트'의 컨베이어 설비, '퓨처메인'의 예지보전 솔루션은 ‘AI 예지보전 솔루션’을 올해 하반기 선보일 예정이다. KT는 AI 기반 사운드 분석 기술을 퓨처메인의 진동 측정 예지보전 솔루션에 적용한다. 또 대양롤랜트와 협력으로 제조·설치·운영·유지보수·수리의 단계에서 맞춤형 AI 예지보전 솔루션을 제공한다. 3사는 이번 MOU를 통해 경제적 효과 안전한 산업 환경 조성이 가능할 것으로 기대하고 있다.

특히 산업 현장에서는 고장과 긴급 보수 작업으로 인명 사고도 빈번하게 발생하는데 AI 예지보전 솔루션으로 작업자의 안전도 지킬 수 있을 것으로 기대하고 있다. 김채희 KT AI/BigData사업본부장 상무는 “AI기반의 예지보전 솔루션이 대한민국 산업의 안전 문제 해결과 경쟁력 강화에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 KT는 AI 기술을 바탕으로 다양한 산업 현장의 디지털화와 혁신을 리딩하겠다”고 말했다.

