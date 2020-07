[아시아경제 금보령 기자] 우진 우진 105840 | 코스피 증권정보 현재가 3,895 전일대비 100 등락률 -2.50% 거래량 134,503 전일가 3,995 2020.07.23 09:48 장중(20분지연) close 이 원자력발전소 핵심 계측장비를 한국수력원자력에 공급한다.

우진은 한국수력원자력과 80억원 규모의 노내핵계측기(ICI) 공급계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

ICI는 원자로 핵 분열 반응 과정에서 나타나는 중성자를 검출한다. 중성자가 많아지면 원자로가 과열되기 때문에 원자로의 안전 운전을 위해 꼭 필요한 장비다.

이번 계약으로 우진은 한빛 3호기, 월성 3호기, 한울 2·3호기에 ICI를 공급하게 됐다.

우진 관계자는 "ICI는 가동 중인 원전에 주기적으로 교체가 필요한 부품으로 정부의 탈원전 정책과 무관하게 매년 교체용 수요가 발생하고 있다"며 "신고리 3·4호기가 지난해 말 준공되며 공급처가 늘어난 데 이어, 건설 중인 아랍에미리트(UAE)의 바라카원전 2·3·4호기와 신고리 5·6호기가 준공되면 ICI 시장은 더 커질 것으로 예상한다"고 설명했다.

