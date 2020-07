“스케일업 기회 제공” 컴업 2020, 온라인 IR 참가 스타트업 모집

국내외 혁신 스타트업 120개사 발굴

글로벌 투자 비즈매칭 등 기회 제공

컴업 홈페이지서 8월 23일 까지 참가 접수

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부와 2020년 컴업 조직위원회는 ‘컴업 2020’ 온라인 IR 참가 스타트업 120개사를 모집한다고 23일 밝혔다.

컴업 2020은 국내 최대 규모의 글로벌 스타트업 축제로 오는 11월에 개최 예정이다. 비대면 시대 글로벌 스타트업 행사의 표준모델로 발돋움하기 위해 컴업 측은 비대면·온라인 중심 행사를 준비하고 있다. 컴업 온라인 IR 참가 스타트업은 인공지능(AI)·빅데이터 등 신기술 분야 유망 스타트업을 대상으로 평가를 거쳐 9월 초 최종 120개사를 선발할 계획이다.

컴업 IR 스타트업 공모는 크게 로켓리그(84개사)와 루키리그(36개사)로 구분해 진행된다. 로켓리그는 12개 세션에 부합한 산업 관련 우수 창업기업을 선정하고, 루키리그는 창업 3년 이내, 누적 투자유치 5억원 미만의 초기 창업기업이 선정 대상이다.

최종 선발된 120개 스타트업에는 기업 IR 영상 제작 및 글로벌 투자자 비즈 매칭, 투자유치를 통한 스케일업 기회를 폭넓게 제공한다. 접수는 7월 24일부터 8월 23일까지 컴업2020 홈페이지에서 진행된다.

중기부 이순배 창업정책총괄과장은 “최종 선정된 온라인 IR 스타트업은 컴업 2020의 꽃이다”며, “컴업을 통해 온라인상 전 세계 투자자에게 사업모델을 알릴 최고의 기회를 잡게 될 것”이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr