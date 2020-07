한샘, '홈캉스' 맞춤형 가구·리모델링 패키지 선보여

한샘몰, 부분공사 패키지 등 휴가 고객 위한 배송일 맞춤 서비스도

[아시아경제 김종화 기자]종합 홈 인테리어 전문기업 '한샘'은 본격적인 휴가철을 앞두고 집에서 휴식하는 '홈캉스(Home+Vacance)'가 새로운 휴가 트렌드로 떠오름에 따라 온오프라인에서 다양한 리모델링 패키지 상품과 서비스를 합리적인 가격에 선보인다고 23일 밝혔다.

이사 및 신혼 시즌을 비켜가는 여름철은 전통적으로 가구 및 리모델링 비수기로 꼽히지만, 최근에는 사회적 거리두기로 인해 지난해와 비교해 관련 수요가 증가하고 있다.

실제 한샘의 6월 매출은 전년 대비 약 23% 증가했고 리모델링 패키지 공사 건수는 약 2배 이상 늘었다. 한샘은 본격적인 휴가철인 7월 말부터 8월 말까지도 관련 수요가 지속될 것으로 보고 상반기부터 전문 시공 인력을 전년대비 약 20% 충원하며 휴가철 준비에 나섰다.

한샘은 다음달 31일까지 온라인 한샘닷컴에서 리하우스 스타일패키지 '수퍼(Super)' 상담신청 후 계약한 고객에게 한샘 홈케어 서비스와 붙박이장 등을 제공한다. 수퍼는 평당 99만원대의 합리적인 가격으로 올해 상반기 첫 선을 보인 이후 올해 가장 많이 판매된 패키지 상품이다.

부분공사 고객을 위한 '살면서 고치는 집 공사 패키지'도 내놨다. 평당 40만원에서 60만원대로 부엌, 욕실, 중문, 현관 등을 패키지로 구성했는데 최소 1일에서 최대 3일 내 시공이 가능하다. 부분 공사는 긴 시간 집을 비우지 않고도 집안 분위기를 바꿀 수 있어 휴가철에 특히 수요가 높은 패키지다.

전국 한샘리하우스 방문 고객에게는 선착순으로 '선스프레이'를 제공한다. 7월말까지 1200만원 이상 계약 고객에게는 '삼성 갤럭시 S20' 스마트폰을 증정한다.

온라인 한샘몰에서는 7월 초부터 가구 배송 및 시공 날짜를 자유롭게 선택할 수 있는 '내맘배송' 서비스를 선보이고 있다. 최소 익일부터 30일 이내까지 배송일 지정이 가능해 휴가철 원하는 날짜에 가구를 받을 수 있다.

한샘 관계자는 "휴가철에 집에서도 간단하게 진행할 수 있는 부분공사 패키지와 침대, 매트리스, 소파 등 휴식과 관련된 가구의 매출 상승세가 전년 동기 대비 뚜렷하다"라며 "장거리 휴가의 합리적인 대안으로 다양한 홈인테리어 상품을 준비했으니 많은 관심 바란다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr