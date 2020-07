[아시아경제 이현주 기자] 삼육보건대학교는 한국창의인재개발협회와 20일 상호 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다. 협약 내용으로는 ▲연구 인력의 교류와 정보교환 ▲현장 기술 인력에 대한 교육과 시설, 정보 및 기자재 이용 편의 제공 ▲연구원 및 기타 학생들의 실습 및 취업 지원 ▲전문 인력 등 상호 인적 교류 활성화 등이다. 협약식에는 문동규 삼육보건대학교 아동보육학과 학과장, 강병철 교수, 박인자 한국창의인재개발협회 대표가 참석했다.

