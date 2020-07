[아시아경제 구채은 기자] 일본에서 22일 677명의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 새로 확인됐다.

22일 NHK 등 일본 외신에 따르면 이날 오후 6시 30분 현재 일본의 누적 코로나19 확진자는 크루즈선 '다이아몬드 프린세스' 탑승자(712명)를 포함해 2만7865명으로 늘었다.

일본의 이날 코로나19 확진자는 외출 자제와 휴업 요청 등을 골자로 한 긴급사태가 선언됐던 4월 11일 720명을 기록한 이후 3개월여 만에 가장 많다. 도쿄도에선 238명의 확진자가 나와 누적 확진자는 1만54명으로 늘었다.

이외에 이날 하루만 오사카부 121명, 가나가와현 68명, 사이타마현 52명, 지바현 40명 등 30개 도도부현에서 확진자가 나왔다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr