코스콤, '#덕분에 챌린지' 캠페인 동참

[아시아경제 오주연 기자] 코스콤은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방과 치료에 전념하고 있는 의료진들에게 감사 메시지를 전하기 위해 '#덕분에 챌린지' 캠페인에 동참했다고 22일 밝혔다.

이번 캠페인은 중앙재난안전대책본부에서 시작된 것으로 소셜네트워크서비스(SNS) 등에 '#덕분에 챌린지'등의 해시태그를 달아 의료진들에게 응원메세지를 전달하는 국민 참여 릴레이 운동이다.

이번 캠페인에 참여한 정지석 코스콤 사장은 "코로나19 방역 현장에서 헌신하는 의료진들에게 존경과 감사의 마음을 전한다"며 "코스콤도 코로나19로부터 자본시장 인프라를 사수하기 위해 총력을 다하고 있다"고 말했다.

그동안 코스콤은 지역사회 코로나19 극복에 동참하기 위해 반납한 임원들의 급여를 기부하고, 취약계층 가정 청소년들의 온라인 개학을 지원하기 위해 태블릿PC를 제공하는 등 지역밀착형 사회공헌활동을 지속해왔다.

코스콤은 정지원 한국거래소 이사장의 지명을 받아 참여하게 되었으며, 다음 참여자로 김영기 금융보안원장을 추천했다.

