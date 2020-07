[아시아경제 이현주 기자] 서울여자대학교는 소프트웨어융합학과 홍헬렌 교수 연구팀이 온라인으로 열린 한국정보과학회의 '2020 한국컴퓨터종합학술대회' 총회에서 정보과학회 논문지 소프트웨어 및 응용분야에서 우수 논문상을 수상했다고 22일 밝혔다. 홍헬렌 교수 연구팀이 수상한 논문은 “두개악안면 CBCT 영상에서 밝기값 비용함수 최적화 기반의 치아 분리선 및 평면 탐색을 통한 자동 치아 분리”로, 두개악안면 CBCT 영상에서 치아 교정 및 임플란트 시술 계획 수립을 위해 환자마다 다르게 배치되어 있는 개별 치아를 자동으로 구분하는 방법을 제안했다.

