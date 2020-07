부산시사회공헌정보센터 릴레이 캠페인 참여

[아시아경제 유제훈 기자] 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,775 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 242,307 전일가 3,775 2020.07.21 15:30 장중(20분지연) close 은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 따른 혈액 수급 문제 해결을 위해 전사적으로 현혈 릴레이 캠페인에 동참했다고 22일 밝혔다.

에어부산은 이에 이날 하루동안 부산 강서구에 위치한 본사와 김해공항에서 헌혈봉사를 진행했다. 부산시사회공헌정보센터가 진행하는 헌혈 릴레이 캠페인에 참여하는 방식이다.

한태근 에어부산 사장은 "모두가 힘든 때이지만 지역기업으로서 지역의 어려움을 함께 풀어나갈 것"이라고 밝혔다.

