[아시아경제 이현주 기자] 기상청은 21일 세계기상기구(WMO) 아랍에미리트 및 아시아지역 6개 기상청장과 함께 하는 세계기상기구 사무총장이 주재하는 세계기상기구 아시아 집행이사 원격회의에 참석했다고 밝혔다.

김 청장은 모두발언을 통해 "코로나19가 지속됨에도 불구하고 인류의 생명과 재산을 보호하기 위한 신속하고 정확한 기상예보서비스는 더욱 중요해지고 있다"며 "아시아 회원국들이 중심이 돼 현재 진행 중인 세계기상기구 조직 개편 후속 작업을 위해 적극 협력하길 바란다"고 말했다.

