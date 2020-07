코스피, 2200선 저항 뚫고 하이킥…코스닥도 1%대 상승

외국인 매수에 힘입어 코스피 2228.83 상승 마감

[아시아경제 오주연 기자] 국내 증시가 1%대 상승 마감했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 개발 기대감에 전일 뉴욕 증시가 상승마감한 데에 이어 국내 증시도 저항선이었던 코스피 2200선을 뚫고 안착하는 모습을 보였다.

21일 코스피는 전 거래일 대비 1.39% 상승한 2228.83으로 거래를 마쳤다. 개인이 5626억원어치를 순매도한반면 외국인과 기관은 각각 4435억원, 1456억원어치를 순매수하며 지수 상승을 이끌었다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 55,300 전일대비 1,100 등락률 +2.03% 거래량 18,197,660 전일가 54,200 2020.07.21 15:30 장마감 close (2.03%)와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 84,100 전일대비 1,900 등락률 +2.31% 거래량 4,143,440 전일가 82,200 2020.07.21 15:30 장마감 close (2.31%) 등의 반도체 대형주가 상승마감했고, 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 750,000 전일대비 11,000 등락률 +1.49% 거래량 155,719 전일가 739,000 2020.07.21 15:30 장마감 close (1.49%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 7,000 등락률 +2.66% 거래량 1,174,913 전일가 263,000 2020.07.21 15:30 장마감 close (2.66%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 316,000 전일대비 6,000 등락률 +1.94% 거래량 1,668,793 전일가 310,000 2020.07.21 15:30 장마감 close (1.94%) 등도 상승했다. 특히 비대면(언택트) 관련 대형 기술주들이 급등하면서 지수를 견인했지만 이후에는 매물 소화 과정을 보이면서 상승폭이 둔화됐다.

테슬라의 강세에 힘입어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 531,000 전일대비 20,000 등락률 +3.91% 거래량 487,893 전일가 511,000 2020.07.21 15:30 장마감 close 과 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 387,000 전일대비 8,500 등락률 +2.25% 거래량 390,268 전일가 378,500 2020.07.21 15:30 장마감 close 주가도 상승했다. LG화학은 전 거래일 대비 3.91% 오른 53만1000원에 마감했고, 삼성SDI는 38만7000원으로 2.25% 올랐다.

이날 코스닥지수도 전 거래일 대비 1.10% 오른 790.58로 상승 마감했다.

시가총액 상위 종목 중 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 189,300 전일대비 10,800 등락률 +6.05% 거래량 2,722,559 전일가 178,500 2020.07.21 15:30 장마감 close 이 전 거래일 대비 6.05% 올라 18만8300원에 거래를 마쳤고, 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 91,600 전일대비 3,800 등락률 +4.33% 거래량 887,533 전일가 87,800 2020.07.21 15:30 장마감 close (4.33%), 알테오젠(4.94%), 에코프로비엠(0.81%) 등이 올랐다.

이재만 하나금융투자 연구원은 "상승 요인이 가득했던 하루"라고 평가했다. 이 연구원은 "전일 미국 증시는 언택트 관련주 중심의 상승세가 전개된 가운데, S&P500지수 편입 가능성에 따른 패시브 자금 유입 기대로 테슬라 주가 또한 강세를 보였다"면서 "언택트 기술주 중심의 나스닥지수가 2.5% 상승하며 위험자산 선호 현상으로 이어졌다"고 분석했다.

이어 "홍콩(2.4%)과 대만(1.8%), 한국(1.4%)이 여타 아시아 국가 대비 아웃퍼폼했다"면서 "유럽연합(EU)이 7500억 유로 규모의 경제 회복 기금에 합의했다는 소식이 더해지며 증시 추가 상승 요인으로 작용했다"고 설명했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr