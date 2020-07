산업은행, 결연 복지시설 10곳에 마스크ㆍ쿠키 전달

[아시아경제 조강욱 기자] 산업은행은 오는 22~24일 결연을 맺고 있는 복지시설 10곳에 여름용 마스크(KFAD)와 쿠키 상자를 전달하는 사랑 나눔 행사를 실시한다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 코로나19 장기화로 어려운 환경속에서 생활하고 있는 복지시설 아동 및 장애인 등 원생들을 위하여 무더운 여름 날씨에 숨쉬기 편안한 마스크 나눔을 통해 코로나를 함께 극복하고자 추진하게 됐다.

산업은행은 서울성로원, 암사재활원 등 결연 복지시설 10곳에 정기적으로 후원을 실시하고 있으며, KDB자원봉사단이 매월 자원봉사활동을 통해 원생들과 유대관계를 강화하고 있다.

앞서 지난 2월에는 대구ㆍ경북 코로나19 확산방지를 위해 1억원의 성금을 기탁했으며 저소득 가정 상품권 지원, 무료급식소 도시락 나눔 후원 등 코로나19 극복을 위해 지속적인 지원을 실시 중이다.

산업은행 관계자는 "앞으로도 대표 정책금융기관으로서 코로나19를 함께 극복하고자 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr