하태경 "박지원 증인, 10명 중 1명만 채택돼…학력위조 확인차 단국대 갈 것"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 하태경 미래통합당 의원이 박지원 국정원장 후보자에 대해 야당이 10명의 증인을 신청했지만 1명밖에 동의를 받지 못했다고 비판했다.

하 의원은 21일 국회 의원회관에서 정보위 전체회의 직후 "청문회 자체를 깜깜이 청문회로 만들려는 시도에 심히 유감을 표명한다"며 이같이 말했다.

그는 "(통합당이) 10명 증인을 신청했는데 10명 중 딱 한 사람만 동의를 받았다"며 "나머지 분들이 중요한 분"이라고 설명했다.

하 의원은 김대중 전 대통령의 뒷조사를 하고 실형을 선고받은 최종흡 전 국정원 3차장을 예로 들며 "본인이 실형을 살고, 수사도 다 받았기 때문에 (증인 동의가) 반드시 필요하다"며 "또 전직 영화배우인 최정민씨도 박 후보자에게 청부살인 협박을 당했다는 공개증언을 한 분"이라고 강조했다.

하 의원은 김수복 단국대 총장, 최도성 광주교대 총장 등 박 후보자의 학력위조 관련 증인들도 언급하며 "학력위조 관련 검증을 원천 차단했다"며 "교육부, 국방부, 국민건강보험공단 기관 증인은 정부 산하기관이라 이걸 동의 안 해준 사례가 거의 없는데 이것마저도 원천 봉쇄하고 있다"고 말했다.

하 의원과 통합당 청문위원단은 이날 오후 단국대 죽전캠퍼스를 찾아 현장조사를 벌일 예정이다. 하 의원은 "단국대 총장과 면담을 통해 박 후보자의 학위부정취득 의혹을 낱낱이 밝히겠다"고 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr