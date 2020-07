브론즈 입은 갤럭시Z폴드2 렌더링 등장…화면 더 커졌다

메인 7.7인치, 커버 6.23인치 예상

전면 노치 사라지고 펀치홀 적용

갤노트20처럼 트리플 카메라 탑재

[아시아경제 한진주 기자] 미스틱 브론즈 색상의 갤럭시Z폴드2의 렌더링 이미지가 등장했다. 메인·커버 디스플레이 크기가 모두 커지고 갤럭시노트20처럼 세로로 배열된 트리플 후면 카메라가 눈길을 끈다.

20일(현지시간) IT 전문 트위터리안 이샨 아가왈은 트위터를 통해 8월 언팩을 2주 가량 앞두고 갤럭시Z폴드2와 갤럭시노트20, 갤럭시버즈 라이브와 갤럭시워치3 이미지를 공개했다. 이미지 해상도가 낮아 흐릿하지만 대략적인 윤곽은 확인할 수 있다.

이미지를 통해 갤럭시Z폴드2의 디스플레이가 전작보다 커진 것을 확인할 수 있다. 베젤이 얇아지면서 메인 디스플레이는 전작 7.3인치보다 더 커진 7.6~7.7인치에 이를 것으로 예상된다. 이미지 하단에 포개진 커버 디스플레이 부분도 전작보다 훨씬 넓다. 외부 커버 디스플레이 화면은 4.3인치에서 6.23인치로 확대된다.

후면 카메라는 3개의 렌즈가 세로로 배열되어있다. 갤럭시노트20와 동일한 디자인이다. IT전문매체 폰아레나는 "6400만 망원, 1200만 기본, 1200만 초광각 렌즈가 탑재될 것"이라며 "갤럭시S20와 같은 카메라이나 Tof 센서 탑재 여부는 불확실하다"고 설명했다.

전면 카메라 노치 디자인이 사라지고 펀치홀 디자인으로 바뀔 것이라는 전망도 나온다. 이미지가 흐릿해서 또렷하게 확인하기는 어렵지만 노치가 사라졌다. 전면 카메라는 1000만 화소가 될 것으로 예상된다. 또한 당초 예상대로 S펜은 지원되지 않는다.

이날 공개된 갤럭시 신제품 렌더링 이미지들은 미스틱 브론즈 색상으로 통일되어 있고 기존에 공개된 이미지와 유사한 디자인이다. 한편 노태문 삼성전자 무선사업부장은 이날 삼성전자 뉴스룸을 통해 "8월5일 언팩에서 5개의 신제품을 공개할 것"이라고 밝혔다. 삼성전자는 이번 언팩에서 갤럭시노트20와 갤럭시Z폴드2, 갤럭시Z플립 5G, 갤럭시버즈 라이브, 갤럭시워치3 등 5개 신제품을 공개한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr