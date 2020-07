노태문 "넥스트 노멀 시대, 혁신·협력·민첩성으로 대비"

노태문 무선사업부장 취임 이후 두번째 기고문

"8월 언팩에서 5가지 신제품 공개…모바일 혁신 이끌 것"

의미있는 혁신·개방과 협력·운영 민첩성 3원칙 소개

[아시아경제 한진주 기자]"넥스트 노멀 시대에는 더 과감한 혁신으로 개인화된, 안전한 기술이 선택 받을 것이다. 의미있는 혁신과 협력, 민첩성으로 우리의 삶을 더 편리하게 만들겠다."

노태문 삼성전자 무선사업부장이 8월 언팩을 앞두고 글로벌 팬데믹 이후 변화한 상황을 '넥스트 노멀'로 정의하며 어려운 환경에서도 물러서지 않겠다고 밝혔다. 언팩에서 공개할 5가지 신제품을 통해 업무와 소통의 혁신을 만들어내겠다는 포부도 드러냈다.

21일 노태문 삼성전자 무선사업부장(사장)은 "삼성전자는 기술을 통한 새로운 소통과 연결 경험, 업무 방식을 제안하기 위해 치열하게 고민해 왔다"며 "8월 5일, ‘갤럭시 언팩’에서 5가지 신제품으로 모바일 경험 혁신이라는 비전에 한 발 더 다가갈 것"이라고 말했다. 노 사장의 기고문은 지난 1월 무선사업부장 선임 이후 두 번째다.

노 사장은 ▲의미있는 혁신 ▲개방과 협력 ▲운영 민첩성이라는 세가지 원칙을 언급하며 넥스트 노멀 시대에 대비하겠다고 밝혔다. 글로벌 팬데믹 상황에서 기술의 역할이 중요해진만큼 글로벌 기업과의 협력, 효율적인 업무를 통해 '모바일 혁신'을 이어가겠다는 것이다.

노 사장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 원격 근무나 모바일 기기를 활용한 소통 등 생활의 변화와 맞닿은 '의미있는 혁신'을 만들어내겠다고 강조했다.

그는 "넥스트 노멀’ 시대는 더 개인화되고 인텔리전트하며 안전한 모바일 기술이 선택받을 것"이라며 "삼성전자는 영상 통화 경험 개선, 안전한 업무 수행에 대한 지원까지 새로운 라이프 스타일에 꼭 필요한 기술들을 개선하고 도입했다"고 말했다.

이어 "폴더블 폰과 같은 새로운 혁신 제품들도 지속적으로 선보일 것이며 다양한 라인업의 갤럭시 5G 제품들을 출시해 5G의 경험을 보다 많은 사람들이 누릴 수 있도록 할 것"이라고 덧붙였다.

노 사장은 구글, 넷플릭스, 마이크로소프트 등 글로벌 기업과의 협력 사례를 언급하며 "우리는 혼자보다 함께일 때 더욱 강할 수 있다. 지난 몇 달 간 협력의 중요성을 그 어느 때 보다 깊이 느꼈다"고 말했다.

그는 "구글과 협력해 영상통화, 폴더블 등의 사용 경험을 최적화했고 MS와 파트너십을 통해 갤럭시 폰과 윈도우 PC 간에 메시지, 사진, 일정 등을 실시간으로 공유할 수 있었다"며 "MS와의 협력은 엑스박스(Xbox) 게이밍 분야로도 확장될 것"이라고 말했다.

마지막으로 노 사장은 "격변하는 세계에서 민첩성은 선택이 아닌 필수이며 경영의 핵심 요건으로 부상했다"며 급변하는 환경에서 자원의 우선순위를 정하고 트렌드를 예측하기 위해서는 '운영 민첩성'이 근간이 되어야한다고 강조했다.

그는 "지역사회와 파트너, 임직원의 안전을 지키면서도 비즈니스 상황에 맞춰 신속히 변모할 수 있는 탄력적인 조직구조를 강화하고 있다"며 "이번 신제품들은 기민한 대응의 결과물이며 업무와 여가, 멀티태스킹 등 다양한 소비자들의 요구에 최적화된 제품을 제공하기 위해 운영 민첩성을 극대화했다"고 설명했다.

삼성전자는 오는 8월5일 전례 없는 온라인 언팩을 열고 갤럭시노트20와 갤럭시폴드2, 갤럭시Z플립 5G, 갤럭시버즈 라이브, 갤럭시워치3 등의 신제품을 공개한다. 노 사장은 "8월 5일 처음으로 한국에서 전 세계로 생중계되는 ‘갤럭시 언팩’에서 이런 혁신을 직접 보여드리겠다"고 말했다.

