이수근, 성장부진 아들 걱정하는 부부에 "우리 아들도 운동 신경 문제있어" 고백

[아시아경제 민준영 인턴기자] 개그맨 이수근이 성장이 더딘 이른둥이 아들을 둔 부부를 위로하면서 자신의 아들도 운동 신경에 문제가 있다고 고백했다.

20일 방송된 KBS Joy '무엇이든 물어보살'에서는 성장 발육이 느린 이른둥이 아들에 대해 고민하는 부부가 사연자로 출연했다.

이날 방송에서 아이의 아빠는 "아이가 보기에는 건강한데 아내가 임신중독이 와서 7개월 만에 아들을 낳았다"라며 "아내가 아이를 낳으려고 분만실에 들어갔을 때 '아이가 잘못될 수도 있다'는 이야기를 들었다"라고 말했다.

이어 그는 "수술을 5시간을 했다"라며 "아이가 1kg도 안되는 653g의 체중으로 세상에 일찍 나왔다"라고 덧붙였다.

아이의 엄마는 "아들의 성장 발육이 7세에 못 미친다. 내년에 학교에 가야 할 나이인데 유예를 해야 할지 그래도 보내야 할지 고민이다"라고 토로했다.

이수근이 "아들이 유치원에서 교우관계가 어떻냐"라고 물었고, 엄마는 "친구들과 소통은 잘한다. 그런데 7세라고 보기는 어렵다"라고 전했다.

이를 들은 서장훈은 "병원에서는 어떻게 하자고 하냐"라고 물었다.

이에 아이의 엄마는 "체격이나 키 같은 성장발육은 점점 좋아질 거라고 했다"라며 "그런데 내 마음이 편치 않다. 같이 인큐베이터에 있던 친구들이 있는데 그 친구들은 23kg인데 아들은 15kg이 안 된다"라고 걱정했다.

이어 아이의 아빠는 "내가 힘들게 일하고 집에 왔을 때 '돈이 없어서 먹을 게 없다'고 농담을 했다. 그때 아들이 자기 저금통을 가져와서 사 먹으라고 하더라. 그렇게 마음이 깊다"라고 말했다.

그러면서 "시간이 지나다 보니 아내에게 '집에서 아이한테 뭐 먹이냐' '얘 왜 이렇게 안 먹어'라는 말로 자꾸 상처를 주는 게 미안하다"라고 덧붙였다.

이에 이수근은 "우리 아들도 똑같다. 우리 아들은 운동 신경에 문제가 생겼다"라며 "오른팔, 오른 다리에 장애가 있다"라고 고백했다.

이어 "속상하지만 부모가 마음 단단히 먹어야 한다. 아무 일 없을 거란 생각을 갖고 서로 스트레스받으면 안된다"라며 "이것도 축복받은 거라 생각하고 여기서 최선을 다해 예쁘게 키우자고 약속했다. 그래서 스트레스를 덜 받자고 마음먹었다"라고 조언을 건넸다.

서장훈 역시 "아들이 건강에 큰 이상 없이 다른 아이들과 똑같이 평범하게 살 수만 있으면 감사해야 한다"라며 "학교에 늦게 가는 건 나중 걱정이다"라고 덧붙였다.

