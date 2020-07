경기도, 정책 아이디어 공모…내달 23일까지

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 국민을 대상으로 정책 아이디어 모집에 나선다.

도는 다음 달 23일까지 '제3회 새로운 경기 제안공모 2020'을 진행한다고 21일 밝혔다.

올 들어 세 번째 열리는 이번 공모전은 특정 주제 없이, 도정 전 분야에 관한 다양한 아이디어를 제안하면 된다.

다만 제안은 일반적이고 원론적인 문제 제기나 단순한 의견이 아닌 창의적이고 구체적으로 실현가능한 아이디어다.

도민은 물론 지역 제한 없이 국민 누구나(개인 또는 5명 이내의 팀) 공모전에 참여할 수 있다. 최종 선발된 7팀에는 도지사 표창과 함께 1등 최대 500만원 등 총 1410만원의 상금이 지급된다.

접수 제안은 실무 심사 및 전문가 심사를 거쳐 10월 중순 열릴 예정인 본선 공개심사를 통해 수상작을 결정한다. 공개심사는 온라인 여론조사(5%), 청중평가단(15%), 전문심사단(80%)의 의견을 반영한다.

참여는 '경기도의 소리' 홈페이지(https://vog.gg.go.kr) 및 국민신문고 '공모제안' 코너를 통해 할 수 있다.

도 관계자는 "더 새롭고, 더 공정한 경기도를 만들 수 있도록 경기도에 관심 있는 많은 분들의 관심과 참여를 바란다"고 당부했다.

