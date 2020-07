SNS에 제주도 여중생 집단폭행 동영상 올라와

글쓴이 "피해 학생, 폭행으로 턱에 금가"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 20일 제주도교육청에 따르면 전날 한 소셜네트워크서비스(SNS)에 여중생 3명이 또래 여중생을 폭행했다는 내용의 글이 게시됐다.

피해 여중생과 친구 사이라는 이 게시물의 작성자는 페이스북을 통해 "가해 학생들이 피해 학생의 뺨과 어깨 등을 때리고 머리카락을 잡고 끌고 다녔다"며 "그것도 모자라 돌 바닥에 무릎을 꿇게 해 자신들에게 빌게 했다"고 말했다.

작성자는 "피해 학생은 폭행으로 턱에 금이 가고, 공포감에 잠도 제대로 자지 못하고 있지만, 가해 학생들은 잘못을 뉘우치지 않고 있다"고 전했다.

피해 학생의 몸 곳곳에 생긴 상처와 멍 등의 사진도 함께 게시됐다. 여기에 폭행 영상도 댓글에 올라왔다. 하지만 현재 이 폭행 영상은 삭제된 상태다.

경찰에 따르면, 해당 사건은 지난 18일 오후 제주시 노형동의 한 건물 등에서 발생했다. 피해자의 가족이 사건을 알고 난 뒤 경찰에 신고했다.

경찰은 정확한 폭행 여부와 동기 등을 조사하고 있다. 도 교육청도 해당 내용을 인지하고 사실관계를 조사하고 있다.

