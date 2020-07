중앙고속도로 단양(부산방향)주유소 환경부가 인증하는 클린주유소에 선정됐다고 밝혔다.

클린주유소는 이중벽탱크, 이중배관 및 누유경보장치 등 일반 주유소보다 강화된 토양오염방지시설을 설치하여 유류 유출을 사전에 예방하고, 누출 시 누유경보장치로 신속한 감지를 통해 오염 확산을 방지하는 시설을 갖춘 주유소이다.

단양(부산)주유소 윤여진 소장은 이번 클린주유소 선정으로 친환경 사업장의 이미지를 높이고, 고객에게 정품,정량을 공급하는 신뢰성있는 주유소로 도약하겠다고 밝혔다.