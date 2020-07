속보[아시아경제 허미담 기자] 미국 내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 젊은 층이 새로운 '진앙'으로 떠오르고 있다는 경고가 잇따라 나오고 있다.

앤서니 파우치 미국 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장은 18일(현지시간) 온라인 의학 매체 웹엠디(WebMD)와 인터뷰에서 "코로나19 확진자 평균연령이 몇 달 전보다 최소 15살 어려졌다"며 "젊은 사람들이 코로나19의 새로운 확산을 주도하고 있다"고 말했다.

파우치 소장은 "나이가 어려서 코로나19에 걸려도 크게 아프지 않을 테니 괜찮다는 식의 천진난만한 발상이 한편으론 이해가 간다"면서도 "이는 사회적 책무를 저버리는 태도"라고 지적했다.

파우치 소장은 "코로나19는 본인에게서 끝나지 않는다"며 "스스로 감염되거나, 감염에 신경 쓰지 않는 것만으로도 유행병을 퍼뜨리고 있는 셈"이라고 강조했다.

