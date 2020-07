롯데ON, ‘바바패션’ 패밀리 세일 개최

[아시아경제 이승진 기자] 롯데ON이 오는 22일부터 26일까지 단독으로 ‘바바패션’ 시크릿 세일을 진행한다.

바바패션은 지금까지 자사 온라인몰과 오프라인 점포에서만 정기 세일을 진행해왔다. 하지만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 비대면 소비가 확산하며 온라인 행사 영역을 확대하기 위해 처음으로 롯데ON에서 단독 할인 행사를 개최한다.

이번 행사에는 지고트, 아이잗바바, 더아이잗컬레션 등 바바패션의 인기 5대 브랜드 500여 개 상품을 최대 70% 할인한 가격에 선보인다.

특히 브랜드별 인기상품 위주로 총 23개의 대표 품목을 선정했다. 아이잗바바의 ‘소매 셔링 슬릿 원피스’ 13만6080원, 지고트의 ‘어깨 절개 러플 풀오버 니트’ 8만460원, 더아이잗컬렉션의 ‘소매 절개 도트 쉬폰 블라우스 9만6660원 등이 있으며 모두 ‘시크릿 가격’에 준비했다. 특별 프로모션도 준비했다. 행사기간 중 1만원 이상 롯데, 삼성, 씨티카드로 구매 시 최대 5만원 한도 내에서 10% 즉시 할인 혜택을 제공한다.

롯데ON은 17일(금)부터 ‘바바패션 시크릿 세일’ 예고 페이지를 별도로 만들어 사전 홍보에 나선다. 앱 푸시 알람 동의 고객에게는 포탈 사이트에도 공개되지 않는 ‘롯데ON 단독 시크릿 상품과 가격 정보’를 제공한다.

김영준 롯데e커머스 의류셀 치프MD는 “코로나19로 위축된 소비심리를 요즘 트렌드인 언택트로 풀어내고자 해당 행사를 기획하게 됐다” 며 “지고트, 더아이잗컬렉션과 같은 고가 브랜드를 필두로 합리적인 가격에 구성한 질 좋은 상품을 통해 침체된 여성복 시장에 활기를 불어넣겠다"고 말했다.

