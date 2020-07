무안군, 적극 행정 ‘우수공무원’ 표창 수여

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 무안군은 지난 13일 2020년 상반기 적극 행정 우수공무원 표창 수여식을 개최했다고 18일 밝혔다.

적극 행정 우수 공무원 선발은 올해 처음으로 실시됐으며, 각 부서 및 군민이 추천한 7명의 공무원 중 주민 체감도, 난이도, 담당자의 적극성, 확산 가능성 등을 고려해 적극 행정지원위원회에서 최종 3명을 선정한다.

적극 행정 우수공무원으로 최종 선정된 직원은 ▲다방면의 조사와 마을 대표 회의를 통한 합의를 해 민원을 해결한 김나연 환경지도팀장 ▲무안읍 복합문화센터 조성을 추진하고 농촌협약 공모사업에 참여한 최기후 농촌개발팀장 ▲공모사업에 참여해 무안군 실내정원 1곳, 실외정원 1곳 선정에 이바지한 산림공원과 정재석 주무관이다.

최우수공무원으로 선정된 김나연 팀장은 모범 공무원으로서 1년간 월 5만 원의 수당과 특별휴가 2일이 부여되고, 그 외 우수공무원에게는 특별휴가 2일, 특별휴가 1일이 각각 부여됐다.

김산 무안군수는 “우수 공무원 선발을 정기적으로 실시해 적극 행정 확산을 위해 노력하고, 적극적인 업무추진으로 군민 편익 증진에 이바지한 공무원에 대한 인센티브를 확대하겠다”고 말했다.

한편, 이날 수여식에는 적극 행정 우수공무원을 비롯한 모범공무원과 도정발전유공자에 대한 수여식도 함께 진행됐다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr