볼턴 "주일미군 경비 80억달러 요구는 트럼프 진심…미군 철수할 수도"

[아시아경제 정현진 기자] 존 볼턴 전 미국 백악관 국가안보회의(NSC) 보좌관이 주일미군 주둔 경비로 도널드 트럼프 대통령이 일본 정부에 연간 80억달러(약 9조696억원)를 요구했다는 자신의 주장에 대해 "트럼프의 진심"이라면서 "미군을 철수시킬 수도 있다"고 주장했다.

볼턴 전 보좌관은 16일 보도된 요미우리신문과의 인터뷰에서 이같이 말했다. 그는 "트럼프 대통령은 일본을 지키는데 미국이 이익을 내야 한다고 생각하고 있다"면서 주한미군과 비슷한 방식으로 주일미군 주둔 경비 요구액을 산정했음을 시사했다고 요미우리는 전했다.

볼턴 전 보좌관은 지난달 말 출판한 회고록에서 지난해 7월 자신의 일본을 방문했을 당시 야치 쇼타로 국가안전보장국장에게 주일미군 주둔 경비에 관한 트럼프 대통령의 요구액을 전달했다고 썼다. 그는 트럼프 대통령이 주한미군 주둔 경비로 연간 50억달러를 요구한 것에 대해서는 "주둔 경비 전체의 50%를 덧붙여 올린 금액"이라고 썼다.

볼턴 전 보좌관은 또 북한에 의한 일본인 납치 문제를 트럼프 대통령이 북·미 정상회담에서 제기하자, 김정은 북한 국무위원장은 "해결이 끝났다" 등의 반응을 보였다고 전했다. 그는 트럼프 대통령이 김 위원장과의 모든 회담에서 납치 문제를 언급했다면 "트럼프 씨는 아베 총리에게 납치 문제가 얼마나 중요한지 이해하고 있다"고 덧붙였다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr