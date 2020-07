[아시아경제 유제훈 기자] 이스타항공은 16일 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 16,700 전일대비 250 등락률 -1.47% 거래량 636,477 전일가 16,950 2020.07.16 14:00 장중(20분지연) close 이 자사의 인수 선결조건 미이행으로 계약 해제 조건이 충족됐다고 발표한데 대해 "속히 계약완료를 위한 대화를 제주항공에 요청한다"고 촉구했다.

이스타항공은 이날 기자들에게 보낸 문자메시지를 통해 "주식매매계약서 상의 선행조건은 완료했다"면서 이같이 밝혔다.

제주항공은 이날 오전 이스타항공이 인수 선결조건을 완료하지 않았다면서 계약해제를 통보할 수 있게 됐다고 밝힌 바 있다. 단 제주항공은 최종 계약해지 결정 및 시점은 추후 결정하겠다고 여지를 열어둔 상태다.

이스타항공은 이와 관련, 제주항공이 요청한 미지급금 해결은 계약서상 조건이 아니라면서 반박에 나섰다. 이스타항공은 "계약서상 의무가 아님에도 제주항공이 추가로 요청한 미지급금 해소에 대해 성실히 최선을 다 하고 있다"고 전했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr