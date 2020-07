'갤럭시폴드2' 언팩 나온다…출시는 10월

갤럭시폴드2 언팩에서 출시일정 등 공개 예상

출시는 9월20일 또는 10월 중으로 전망

메인 디스플레이는 7.59인치, LPTO 탑재

[아시아경제 한진주 기자] 갤럭시폴드2가 올해 언팩에서 공개되지만 출시는 9월 말 또는 10월까지 미뤄질 것으로 예상된다.

15일(현지시간) 시장조사기관 디스플레이 서플라이 체인 컨설턴트(DSCC) 최고경영자인 로스 영은 "갤럭시폴드2가 10월 초까지 출시되지 않을 수 있지만 8월5일 언팩에서 발표될 것"이라며 "9월부터 조립이 시작될 것"이라고 밝혔다. 언팩에서 발표되지 않을 것이라는 분석을 전면 반박한 것이다.

IT 팁스터인 맥스 웨인바흐도 언팩에서 갤럭시폴드2가 공개되지 않을 것이라던 전망을 수정했다. 그는 "10월에 출시 예정이라는 내용으로 언팩에서 발표될 것"이라고 말했다. 중국의 IT 팁스터인 아이스유니버스는 "갤럭시폴드2가 8월5일에 공개되고 9월20일부터 중국에서 판매하기 시작할 것이라는 소식을 접했다"고 말했다.

갤럭시폴드2의 디스플레이 크기나 카메라 사양 등 스펙 관련 정보들도 하나씩 공개되고 있다. 로스 영 CEO는 "갤럭시폴드2의 디스플레이 크기는 7.59인치이며 해상도는 2213x1689, 120Hz 주사율과 LTPO(저온 폴리옥사이드) 기술이 적용돼있다"고 설명했다. LPTO는 소비전력을 줄이면서도 주사율과 해상도를 끌어올릴 수 있는 기술이다.

갤럭시폴드2는 스냅드래곤 865+ 칩셋이 탑재되고 메모리는 256GB와 512GB 모델로 나누어 출시될 것으로 예상된다. 접었을 때 보는 커버 디스플레이는 전면 카메라용 펀치홀이 포함되며 크기는 6.23인치라는 전망이 나온다. 후면 카메라는 6400만 화소 메인 카메라와 1200만 화소 카메라 2개를 포함해 트리플 카메라가 탑재된다. 5G 전용으로 출시되며 25W 고속충전과 15W 무선 충전을 지원하는 4365mAh 배터리가 탑재될 것으로 보인다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr