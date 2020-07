[특징주]포인트엔지, 반도체 장비 부품 코팅 사업 기대…소모품 수명 4배 연장

[아시아경제 박형수 기자] 포인트엔지니어링 포인트엔지니어링 256630 | 코스닥 증권정보 현재가 3,810 전일대비 505 등락률 +15.28% 거래량 5,552,477 전일가 3,305 2020.07.15 11:57 장중(20분지연) close 이 강세다.

15일 오전 11시50분 포인트엔지니어링 포인트엔지니어링 256630 | 코스닥 증권정보 현재가 3,810 전일대비 505 등락률 +15.28% 거래량 5,552,477 전일가 3,305 2020.07.15 11:57 장중(20분지연) close 은 전날보다 20.27% 오른 3975원에 거래되고 있다.

포인트엔지니어링 포인트엔지니어링 256630 | 코스닥 증권정보 현재가 3,810 전일대비 505 등락률 +15.28% 거래량 5,552,477 전일가 3,305 2020.07.15 11:57 장중(20분지연) close 은 알루미늄 Anodizing 기술을 바탕으로 디스플레이 및 반도체 장비에 사용되는 부품을 제작, 가공 및 표면 처리를 하는 업체다. 디스플레이 CVD 장비의 부품인 Diffuser(Shower Head), Susceptor, Shadow Frame 등을 생산하며 글로벌 1위 IT 장비 회사가 주요 고객사다.

손세훈 NH투자증권 연구원은 "올해부터 반도체 장비 부품 코팅 사업에 진출할 예정"이며 "코팅 기술은 산화피막형성 기술 기반이며 소모 부품에 대한 수명을 약 4배 늘려 주기 때문에 반도체 칩 제조사의 원가절감에 기여한다"고 설명했다.

이어 "투자포인트는 신규 사업 시작 여부"라며 "현재 코팅기 1대가 세팅된 상황이며 시가동 중"이라고 덧붙였다.

아울러 "3분기 중 A사로부터 승인이 결정될 것으로 전망한다"며 "A사의 승인 여부에 따라 추가 코팅기 도입이 확정될 것"이라고 분석했다.

그는 "내년 고객사 내 점유율이 약 50%로 예상한다"며 "매출액은 약 280억원으로 추정한다"고 분석했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr