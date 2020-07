7월 14일 코스닥, 2.80p 내린 778.39 마감(0.36%↓)

2020년 07월 14일 코스닥 지수는 2.80p (0.36%) 하락한 778.39로 마감했습니다.

금일 코스닥 주요 상승 종목은 비디아이 비디아이 148140 | 코스닥 증권정보 현재가 8,370 전일대비 1,930 등락률 +29.97% 거래량 10,273,940 전일가 6,440 2020.07.14 15:30 장중 close , 필로시스헬스케어 필로시스헬스케어 057880 | 코스닥 증권정보 현재가 1,780 전일대비 410 등락률 +29.93% 거래량 23,825,294 전일가 1,370 2020.07.14 15:30 장중 close , 소마젠(Reg.S) 소마젠(Reg.S) 950200 | 코스닥 증권정보 현재가 19,600 전일대비 4,500 등락률 +29.80% 거래량 3,322,446 전일가 15,100 2020.07.14 15:30 장중 close 이며, 코스닥 주요 하락 종목은 라이브플렉스 라이브플렉스 050120 | 코스닥 증권정보 현재가 828 전일대비 127 등락률 -13.30% 거래량 22,965,981 전일가 955 2020.07.14 15:30 장중 close , 영화테크 영화테크 265560 | 코스닥 증권정보 현재가 15,600 전일대비 2,200 등락률 -12.36% 거래량 1,044,502 전일가 17,800 2020.07.14 15:30 장중 close , 로보로보 로보로보 215100 | 코스닥 증권정보 현재가 6,150 전일대비 660 등락률 -9.69% 거래량 6,174,886 전일가 6,810 2020.07.14 15:30 장중 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr