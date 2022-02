영화테크, GM과 523억 규모 GM BDU 계약 체결

[아시아경제 황윤주 기자] 영화테크 영화테크 265560 | 코스닥 증권정보 현재가 20,600 전일대비 2,150 등락률 +11.65% 거래량 1,500,705 전일가 18,450 2022.02.07 10:56 장중(20분지연) 관련기사 바닥권 포착 100만원만 묻어두세요, "제2의 쎄미시스코"제2의 오징어게임株, 또 크게 터집니다드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株! close 는 GM과 523억167만원 규모의 BDU(Battery Distribution Unit) 계약을 체결했다고 7일 공시했다. 계약 금액은 매출액 대비 149.2% 규모이며, 멕시코 현지 법인 설립을 통해 공급하겠다고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr