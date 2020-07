하태경 "윤준병 2차 가해, 엉터리 사과로 끝낼 일 아냐…징계해야"

[아시아경제 이지은 기자] 하태경 미래통합당 의원이 고 박원순 서울시장을 옹호하는 듯한 글을 올려 논란이 된 윤준병 더불어민주당 의원을 징계해야 한다고 목소리를 높였다.

하 의원은 14일 페이스북에서 "피해자를 2차 가해하는 민주당 의원들, 엉터리 사과로 끝낼 일 아니다"라며 이같이 지적했다.

그는 "윤 의원이 피해자에게 미안하다는 글을 남겼지만 전날 고 박 시장의 성인지감수성을 칭송하며 피해자에게 2차 가해를 가한 것에 비하면 사과마저 엉터리"라며 "고 박 시장의 성인지감수성을 칭송하는 윤 의원의 글은 피해자의 호소를 거짓말 취급한 것"이라고 말했다.

앞서 윤 의원은 페이스북에서 고 박 시장에 대해 "누구보다도 성인지 감수성이 높은 분이었다. 죽음으로 당신이 그리던 미투 처리 전범을 몸소 실천했다"며 "침실, 속옷 등 언어의 상징조작에 의한 오해 가능성에 대처하는 것은 남아있는 사람들의 몫"이라고 말해 2차 가해 논란이 일었다.

하 의원은 "윤 의원의 '죽음으로 미투 처리 모범 보이셨다'는 내용은 잔인하기까지 하다. 피해자에게 박 시장 죽음의 책임을 떠넘기려는 비겁한 태도"라며 "사람을 때려놓고 미안하다 한마디 하면 끝입니까. 엉터리 사과로 그냥 끝낼 문제가 아니다. 이해찬 민주당 대표는 윤 의원을 징계해야 한다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr