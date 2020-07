'미니 대선' 재보궐, 민주당 전당대회 변수로…김부겸의 시간?

[아시아경제 박철응 기자] 내년 4월 지방자치단체장 재보궐 선거가 '미니 대선'급으로 커지면서 더불어민주당 당 대표 선거의 주된 변수로 떠오르게 됐다. 민주당의 당헌ㆍ당규상 불미스러운 일로 물러날 경우 후보를 내지 않아야 하지만, 판이 커진만큼 당헌ㆍ당규를 개정해 후보를 낼 수밖에 없으리란 분석이 많다. 그렇게 되면 대선 출마를 위해 내년 3월까지만 당 대표를 할 수 있는 이낙연 의원의 당 대표 적절성 논란이 불거질 수 있다.

이 의원과 양자 경쟁을 벌이고 있는 김부겸 전 의원은 14일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "사실 서울시장 선거와 부산시장 선거가 연동이 된다"면서 "전국 전체를 가늠하는, 또 그 다음에 치러질 대통령 선거하고 직접적인 영향이 되는, 정당으로서는 존립의 근거까지 영향을 받을 수 있는 그런 선거가 돼버렸다"고 말했다. 그러면서 "당헌이 지켜져야 한다고 생각하지만, (후보를 내는 문제는) 당원 동지들의 판단을 우선 존중해야 할 것"이라고 강조했다.

그는 이어 "당헌ㆍ당규만 고집하기에는 너무 큰 문제가 되어 버렸다. 당헌을 지키기 어려울 경우에는 분명히 국민들에게 지도부가 설명도 하고 사과도 하는 일이 있어야만 변화가 가능하다, 그렇지 않고는 국민적인 신뢰를 받기가 어려울 것"이라고 했다.

민주당의 '당권 대권 분리' 규정에 따라 이 의원은 당 대표가 되더라도 대선을 위해 내년 3월 대표직을 사퇴해야 한다. 그는 재보궐 선거 전에 당 대표가 사퇴할 경우 경쟁이 내년 봄까지 미뤄지고, 국가적 위기 때는 그것이 바람직할 것이라는 주장을 해왔다. 반면 김 전 의원은 2년 임기를 채울 수 있는 후보라는 점을 강조하고 있다. 재보궐 선거의 판이 커질수록 김 전 의원의 주장에 힘이 실릴 수 있다.

14일 중앙선거관리위원회에 따르면 21대 총선 기준 전국 유권자 수는 4396만명이며 이 중 서울은 846만명, 부산은 295만명이다. 재보궐 선거가 확정된 두 곳의 유권자 수가 전체의 4분의1가량을 차지한다. 또 이재명 경기도지사의 '친형 강제입원' 관련 허위사실 공표 혐의 대법원 선고가 오는 16일로 정해졌다. 당선무효형인 벌금 300만원을 선고한 원심이 대법원에서도 유지될 경우, 내년 재보궐 선거 유권자 수는 전체의 절반을 넘게 된다. 경기 지역 유권자 수는 1106만명에 이른다.

대선을 1년 앞두고 여야가 일종의 예비고사를 치르게 되는 셈이다. 민주당 당헌ㆍ당규에는 당 소속 선출직 공직자가 부정부패 사건 등 중대한 잘못으로 그 직위를 상실해 재보궐 선거를 실시하게 되면 후보자를 추천하지 않도록 돼 있다.

이 때문에 오거돈 전 부산시장의 낙마 이후 민주당 내에서는 재보궐 선거 후보를 낼 지 여부에 대해 의견이 분분했다. 하지만 고(故) 박원순 서울시장의 유고 사태가 빚어지면서 다른 국면이 됐다. 수도 서울과 '제2의 도시'에서 치러지는 지자체장 선거에 여당이 후보를 내지 않을 가능성은 낮아 보인다.

한편 김 전 의원은 '확실한 재집권'을 슬로건으로 내걸고 다음 대선에서 영남 300만표를 얻겠다고 공언한 바 있다. 그런 점에서 부산에서 재보궐 선거가 이뤄진다는 것도 관전 포인트 중 하나다. 김 전 의원은 이날 방송에서 "우리 당의 전통적인 취약지역에서는 20대 총선보다도 더 후퇴가 됐다"면서 "(당 대표가 되면) 우리 당의 어떤 후보가 나오시더라도 지역적인 것 때문에 불이익은 당하지 않을 것"이라고 강조했다.

