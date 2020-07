[클릭 e종목]"아프리카TV, 하반기 기대되는 언택트 수혜주"

한국투자증권, 투자의견 '매수'·목표주가 7만8000원 제시…13일 종가 6만4700원

[아시아경제 금보령 기자] 아프리카TV 아프리카TV 067160 | 코스닥 증권정보 현재가 64,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 65,600 2020.07.14 07:48 장시작전(20분지연) close 가 하반기를 기대해야 할 언택트 수혜주라는 분석이 나왔다.

14일 한국투자증권에 따르면 아프리카TV의 2분기 실적은 매출액 453억원, 영업이익 98억원으로 추정된다. 전년 대비 각각 8.9%, 2.6% 증가하는 수치다. 전분기와 비교하면 매출액은 9.1%, 영업이익은 21.7% 늘어난다.

아프리카TV는 명실상부한 언택트 수혜주로 꼽혔다. 정호윤 한국투자증권 연구원은 "국내 증시에서 언택트 수혜주를 찾고자 하는 움직임이 많은 가운데 아프리카TV는 이와 관련해서 가장 주목해야 하는 기업 중 하나"라며 "외부활동의 감소는 다양한 콘텐츠 산업에 긍정적인 영향을 끼치고 있다. 아프리카TV 또한 이용자들의 시청 시간 증가 등 긍정적인 영향을 받은 것으로 파악되며 이와 함께 플랫폼 매출의 성장이 견조하게 일어나고 있다"고 설명했다.

관건은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 이후 주춤해진 광고 사업의 성장성 회복 여부다. 정 연구원은 "하반기 이후 광고 경기가 되살아남과 함께 아프리카TV의 광고 매출이 전년 수준을 회복할 수 있다면 하반기 주가 역시 긍정적인 모습을 보일 수 있을 것으로 전망한다"고 분석했다. 광고 매출은 코로나19 여파로 인해 전년 대비 13% 줄어든 54억원으로 예상되고 있으나 전분기보다는 28.8% 증가할 것으로 보인다.

한국투자증권은 아프리카TV에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 7만8000원을 제시했다. 목표주가는 기존 7만2000원에서 8% 정도 상향했다. 지난 13일 종가는 6만4700원이다.

