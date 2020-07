씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 55,900 전일대비 700 등락률 +1.27% 거래량 509,392 전일가 55,200 2020.07.13 15:30 장마감 close 는 자기주식 86만3833주 처분을 결정했다고 13일 공시했다. 처분예정 금액은 458억7385만1465원이며 목적은 신규 사업 투자를 위한 재원 확보 및 유통 주식 수 확대를 통한 거래 활성화다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr