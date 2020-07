통일부 "이인영 후보자 관련 국회 요청 자료, 준비되면 제출"

[아시아경제 임철영 기자] 통일부가 13일 이인영 장관 후보자 인사청문회를 앞두고 국회에서 요청한 자료를 거부했다는 주장과 관련해 "준비가 되는 대로 제출하지 않을까 싶다"고 밝혔다.

여상기 통일부 대변인은 이날 정례브리핑을 통해 국회 외교통일위원회 소속 김기현 미래통합당 의원이 통일부가 후보자와 관련한 자료 제출을 거부했다고 주장한 것에 대해 "현재 실무적으로 검토 중"이라면서 이 같이 언급했다.

아울러 여 대변인은 통일부 직원이 민감한 자료여서 제출할 수 없다고 했다는 김 의원의 주장에 대해서는 "직원에서 확인해보니 그런 내용으로 말한적이 없다고 한다"고 반박하면서 "상식적으로 국회에서 자료 제출 요구를 받았을 때 공무원이 '자료를 줄 수 없다'고 할 수는 없다"고 말했다.

그러면서 "외통위가 구성되지 않은 상황에서 자료 제출 방법과 시기에 대해 말들이 오고 갔을 것"이라고 덧붙였다.

김기현 의원은 12일 페이스북을 통해 이 후보자 자녀의 스위스 유학 자금 출처를 포함해 자녀 병역의무 이행 등에 대한 자료를 요청했으나 통일부가 민감하다는 이유로 거부했다고 주장했다.

