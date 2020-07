설화수, 14억 인도시장 진출

[아시아경제 조유진 기자] 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 4,000 등락률 +2.55% 거래량 81,838 전일가 157,000 2020.07.13 09:48 장중(20분지연) close 의 럭셔리 브랜드 설화수가 인구 14억명의 인도 시장에 진출한다.

설화수는 13일 인도의 뷰티 전문 유통사인 나이카 온라인 채널을 통해 브랜드 대표 제품을 선보인다고 밝혔다. 올 하반기에는 델리, 뭄바이 등 인도 주요 도시의 럭셔리 오프라인 매장인 나이카 럭스에도 추가로 입점할 예정이다.

세계 2위의 인구 대국인 인도는 중산층 성장과 함께 높은 소비 잠재력을 지녔다는 평가를 받는다. 시장조사업체 유로모니터에 따르면 지난해 기준 인도의 화장품 시장 규모는 약 148억 달러다. 최근 온라인 뷰티 전문 플랫폼이 두각을 나타내며 뷰티 인플루언서, 커뮤니티를 중심으로 한 제품 리뷰 추천 서비스가 확산 중이다.

설화수는 인도 시장에 대표 시그니처 제품 ‘윤조에센스’와 혁신적인 고려 인삼 연구를 바탕으로 뛰어난 효능을 선사하는 ‘자음생 라인’, ‘에센셜 라인’을 선보인다.

설화수는 올 3월부터 인도 고객들과 소통을 강화하기 위해 브랜드 소셜네트워크서비스(SNS) 및 홈페이지를 개설해 운영 중이다. 제품 출시 전에는 일반 고객 및 오피니언 리더와 여러 차례 인터뷰를 진행했으며, 이 과정을 통해 얻은 아이디어를 인도 시장 특화 제품 출시, 홈페이지 개선 과정에 반영했다.

설화수만의 브랜드 가치를 현지에 잘 전달하기 위해 브이로그(VLOG)를 통한 미용법 강의 및 질의 응답, 제품 리뷰 포스팅 등의 노력도 지속해서 이어가고 있다.

한편, 나이카는 2012년 설립된 뷰티 전문 유통 플랫폼으로, 1500개 이상의 브랜드를 온오프라인 매장을 통해 유통하고 있다. 월간 웹사이트 방문자 수가 6000만건 이상이다.

