미국 위협하는 이란-중국 협력 초안

[아시아경제 박선미 기자] 이란과 중국이 미국에 대한 공동 대응을 위해 폭넓은 파트너십을 추진하고 있는 가운데 당장 협정이 체결되지 않더라도 협력 초안 자체만으로 미국을 압박하기에는 충분하다는 분석이 나왔다.

13일 월스트리트저널(WSJ)은 이란과 중국이 협력 초안을 마련한 것은 양국이 미국에 대한 대안을 가지고 있다는 것을 대외적으로 보여주려는 목적을 강하게 갖고 있다고 보도했다. 현재 이란 의회 승인을 남겨둔 이란-중국 협력 초안이 이란 자유무역지대 안에 중국 자본의 투자를 허용하고 시리아, 이라크 등 제 3국에서 이란과 중국이 공동 프로젝트를 진행할 수 있는 길을 터 줄 수 있을 것으로 전망했다. 미국이 이란에 대한 제재를 강화하더라도 이란과 중국의 협력 확대로 그 영향력이 축소될 수 있는 만큼 미국 입장에서는 대이란 정책에 상당한 압박을 받을 수 있다는 얘기다.

WSJ은 구체적으로 이란-중국 협력 초안에 중국의 이란 철도 구축 내용이 포함돼 있고, 이란 남부 해안선의 여러 항구에서 상호 협력 프로젝트를 수행함으로써 중국 정부가 페르시아만 항구시설에 우선접근할 수 있는 권한을 갖게될 것이라고 예상했다. 중국은 이란에 대한 투자를 단행하면서 이란산 석유를 안정적이고 지속적으로 수입할 수 있게 될 것이라고 전망했다.

뉴욕타임스(NYT) 역시 양국이 금융, 통신, 항만, 철도 등 전방위적인 분야에서 4000억달러 규모의 협력 사업을 진행할 것이라면서 이미 18쪽 분량의 협력 초안이 마련돼 하산 로하니 이란 대통령의 승인을 받았고 조만간 이란 의회 승인 작업을 거칠 것이라고 전했다. 중국 외교부는 양국 협력 초안이 마련됐냐는 기자들의 질문에 대해 확답 대신 "양국은 전통적으로 우의가 깊고 양국 관계 발전에 대해 소통해왔다. 이란과 실질적인 협력을 진전시킬 준비가 돼 있다"고 우회적으로 답했다.

전문가들은 이란과 중국이 협력 초안을 실행시키는데 당장 결실을 보지 못하더라도 두 나라가 협력을 추진하고 있다는 사실 자체만으로 미국을 비롯한 서방국에 대한 대안을 가지고 있음을 보여줄 수 있다는데 주목해야 한다고 입모은다.

미국 싱크탱크 센추리재단의 디나 에스판디어리 연구원은 "협력 초안 마련 자체가 의도적인 표현"이라며 "유용한 홍보용 메시지"라고 설명했다. 이란 경제 매체 보스앤바자르(B&B) 창립자는 "이란과 중국의 파트너십 구축은 2016년에 나온 얘기이지만, 최근 협상 추진이 다시 강조되고 있는 것은 이란이 미·중 간 긴장관계 고조 상황을 어떻게든 활용해야겠다는 의지가 강하다는 것을 말해준다"며 "이란은 미·중 긴장 고조 분위기를 이용해 이란과 중국이 장기간 협력할 수 있는 틀을 마련하려 한다"고 진단했다.

