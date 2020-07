프로야구 사직·광주·대전 경기 우천 취소…13일 재개

[아시아경제 송승윤 기자] 12일 오후 5시부터 열릴 예정이던 프로야구 두산 베어스-롯데 자이언츠(사직), 키움 히어로즈-KIA 타이거즈(광주), SK 와이번스-한화 이글스(대전), 삼성 라이온즈-kt wiz(수원) 경기가 우천 취소됐다.

취소된 경기는 13일 오후 6시30분 같은 장소에서 다시 열린다.

