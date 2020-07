아시아나, 105일만에 인천~난징 운항 재개…韓中 하늘길 물꼬

[아시아경제 김혜원 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 3,765 전일대비 100 등락률 -2.59% 거래량 1,304,803 전일가 3,865 2020.07.10 15:30 장마감 close 은 12일 인천~중국 난징 노선 운항을 재개했다고 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 운항을 중단한지 105일 만이다.

이번 인천~난징 노선 항공기를 띄우며 코로나19로 인해 지난 3월 말 중국 정부의 방역 조치에 따라 제한됐던 한중 간 하늘길을 재개하는 첫 항공사가 됐다. 인천~난징 항공기는 주1회 일요일 낮 12시20분에 인천에서 출발해 오후 2시50분 난징에서 돌아오는 일정으로 운항된다.

아시아나항공은 국토교통부와 중국민항국이 한중 운항 노선 확대에 합의하는 등 양국 간 교류 확대 분위기에 발맞춰 중국 운항 노선 확대를 위해 노력을 기울여왔다. 특히 아시아나항공은 공격적인 전세기 영업을 통해 국가 간 필수 인력 교류에 기여해왔다. 지난 5월과 6월 두 차례에 걸쳐 LG디스플레이와 LG화학 임직원을 위해 인천공항과 난징공항 간에 전세기를 운항했다.

아시아나항공은 앞으로도 중국 내 타 노선 운항 재개를 위해서도 총력을 기울인다는 방침이다. 아시아나항공 관계자는 "코로나19로 인해 막혔던 항공편 운항 재개를 위해 최선의 노력을 다하고 있다"며 "이번 인천~난징 노선 재개가 항공시장 활력을 회복할 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

아시아나항공은 효율적인 중국지역 영업망 관리를 위해 올해 중국을 화북, 동북, 산동, 화동, 중남, 서부 등 6개 권역으로 나누어 이를 총괄하는 권역장을 임명했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr