LG생활건강 오휘, 더 퍼스트 제너츄어 에센셜 한정판 출시

LG생활건강(대표 차석용)이 오휘의 타임 포 러브 콜렉션(Time for Love Collection)의 세 번째 에디션으로 '더 퍼스트 제너츄어 셀 에센셜 소스 로맨틱 에메랄드 에디션'을 출시했다고 12일 밝혔다.

이번 에디션은 인도의 왕이 사랑한 연인에게 달이라도 따다 주겠다는 한 로맨틱한 러브 스토리에서 영감을 얻어 탄생했다. 인도의 한 마하라자(군주)는 스페인의 무용수의 아름다운 춤 선에 반해 열렬한 구애 끝에 그녀를 왕비로 맞아들이며 부부로서의 결실을 맺었다.

로맨틱 에메랄드 에디션은 그가 사랑의 증표로 선물한 달 모양의 에메랄드 주얼리를 평생 행운의 부적으로 간직한 연인의 동화 같은 스토리에서 영감을 얻어 아름다운 그린 빛을 품은 달을 용기와 패키지 디자인에 구현했다.

더 퍼스트 제너츄어 셀 에센셜 소스는 피부 영양 성분을 가득 담은 셀 소스™ 성분이 90% 이상 함유된 워터 타입의 퍼스트 에센스로, 피부의 보습, 탄력, 투명도를 케어해 피부에 우아한 빛을 선사한다.

다음 단계의 스킨 케어 효능 성분 흡수력을 강화하는데 도움을 주고, 피부에 촘촘하게 스며들어 매끈하고 탄탄한 피부로 가꿔준다. 또한 오휘의 독자적인 개발 성분인 ‘시그니춰 29 셀™’ 성분과 피부 흡수력을 향상시키는 트랜스킨 기술을 더해 피부에 활력을 더해준다.

한편, 감성적 피부과학 화장품 브랜드인 오휘가 이번 해 선보이고 있는 타임 포 러브 콜렉션은 수세기를 거쳐 오랜 시간 기억되고 있는 고귀한 사랑 이야기가 담긴 주얼리에서 영감을 받아 '더 퍼스트' 라인을 특별하게 선보이는 컬렉션이다.

