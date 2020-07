[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도(코레일)는 이달 20일~내달 10일 운행 KTX열차를 대상으로 ‘둘이서 KTX 반값’ 이벤트를 시행한다고 12일 밝혔다.

이벤트 기간 가족과 친구 등 2명이 KTX를 함께 이용할 때 열차운임은 서울→부산 KTX(일반실) 기준 정상가 11만9600원에서 5만9800원으로 할인된다.

다만 한국철도는 열차별 할인 좌석이 한정돼 있는 점을 들어 일정이 정해졌을 때 서둘러 예매하는 것을 추천한다.

이벤트 대상 승차권은 오는 14일 오후 2시부터 한국철도 홈페이지와 스마트폰 앱 ‘코레일톡’에서 구매할 수 있다.

기타 자세한 내용은 홈페이지와 코레일톡 공지사항에서 확인할 수 있다.

