경기도, 초등학교용 기후변화 교과서 제작 배포

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 경기도교육청과 공동으로 초등학생을 위한 기후변화 교육 교과서를 제작해 내년부터 보급한다.

3ㆍ4학년용으로 제작되는 이번 교과서는 기후변화와 환경에 대한 통합적인 사고 배양, 일상생활에서의 환경보호 실천을 유도하는 내용 등을 담게 된다.

이달부터 본격적인 교재 만들기에 들어가 연말까지 제작을 마치고 내년부터 도 교육청과 지역교육청을 통해 일선 학교에 보급할 계획이다.

일선 학교에서 교재 활용률을 높이기 위해 인정 교과서 인증도 추진한다.

인정 교과서는 국정 도서나 검정 도서가 없는 경우 또는 이를 사용하기 곤란하거나 보충할 필요가 있는 경우 사용하기 위해 교육부 장관의 인정을 받는 교과용 도서다.

도 관계자는 "이번 3ㆍ4학년 교재 개발을 시작으로 초등학생과 중학생이 기후변화와 환경 문제에 대해 바로 알고 지속해서 관심 가질 수 있게 맞춤형 교재를 개발해 나가겠다"고 설명했다.

